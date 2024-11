Mercato - PSG : C'est acté pour le chouchou de Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a fait progresser plusieurs joueurs dans la capitale. C’est notamment le cas du Portugais Vitinha, qui à en croire le coach espagnol, a été le meilleur Parisien de la saison dernière. Le numéro 17 devrait d’ailleurs très prochainement prolonger son contrat chez les Rouge et Bleu.

Arrivé à la tête du recrutement du PSG en août 2022, Luis Campos avait alors tenté un gros coup au milieu de terrain. Le conseiller sportif parisien décidait de débourser 40M€ auprès du FC Porto pour le transfert de Vitinha. Après une première saison d’adaptation dans la capitale, le milieu de terrain portugais a totalement explosé sous les ordres de Luis Enrique au cours de la saison 2023-2024.

Luis Enrique sous le charme de Vitinha

Nommé au sein de l’équipe-type de la Ligue des Champions et ayant terminé 27ème au Ballon d’Or, le numéro 17 du PSG a acquis un nouveau statut. Vitinha est d’ailleurs très apprécié de Luis Enrique, qui s’était exprimé à son sujet en mai dernier : « Pour moi, c'est le joueur de la saison. Si on ajoute à ses qualités de footballeur, c'est le meilleur de toute l'équipe et pourtant tous les joueurs sont bons. Mais il lui est exceptionnel », lâchait Luis Enrique.

Vitinha au PSG jusqu’en 2029

« C’est mon coach, je ne vais pas dire de mauvaises choses. Dans le relationnel, individuellement il m’a fait progresser, il m’a fait atteindre un niveau que je ne m’attendais pas à atteindre aussi tôt. Je m’attendais à arriver à ça, mais pas en une année. Et il m’a aidé individuellement à arriver à ça », a récemment confié Vitinha à propos de Luis Enrique. Si les deux hommes s’apprécient donc mutuellement, l’international Portugais va prolonger en faveur du PSG comme l’annonce RMC Sport ce dimanche. La signature du joueur de 24 ans est actée depuis plusieurs semaines, alors que le numéro 17 sera lié jusqu’en 2029 avec le club francilien.