PSG : Un crack interpelle Luis Enrique en direct

Aligné d'entrée de jeu par Luis Enrique, Senny Mayulu confirme sa belle montée en puissance. Placé dans le cœur du jeu pour défier le SCO d'Angers, le jeune titi s'est illustré avant de laisser sa place à Randal Kolo Muani en cours de seconde période. Après la rencontre, le joueur a évoqué ses ambitions au PSG.

Face à Angers ce samedi soir (victoire 2-4), Luis Enrique a décidé de faire tourner. Un turnover qui a profité à certains jeunes comme Yoram Zague ou encore Senny Mayulu, qui a pu rester sur la pelouse du stade Raymond Kopa durant un peu plus d’une heure.

Mayulu confirme en Ligue 1

Ce samedi soir, Mayulu s’est montré intéressant dans le cœur du jeu. A 18 ans, le milieu offensif confirme tout son talent. Interrogé sur sa performance individuelle après le coup de sifflet final, le joueur a lancé un message ambitieux à Luis Enrique.

« Le coach veut que je m’adapte »

« Les joueurs me mettent à l’aise, le coach aussi, je progresse, j’essaie de progresser. Qui me met à l’aise ? Marquinhos, Kimpembe, Ousmane (Dembélé), Vitinha, un peu tout le monde… Le coach veut que je m’adapte à son système de jeu et que j’enchaine les matches. Il me donnera du temps de jeu et je prendrai ce qu’il me donnera » a déclaré Mayulu au micro de DAZN.