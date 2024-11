PSG : Frappé par un drame, il lâche un message poignant

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a appris une terrible nouvelle après la rencontre face à Angers ce samedi soir (4-2). Adjoint de Luis Enrique, Rafel Pol a appris la décès de sa femme, Raquel, des suites d'une longue maladie. Sur les réseaux sociaux, il a publié un long message pour rendre hommage à son épouse.

Luis Enrique n’avait pas forcément envie de s’attarder en conférence de presse ce samedi soir, malgré la victoire de son équipe sur la pelouse d’Angers (4-2). Quelques minutes plus tôt, le coach du PSG apprenait le décès de la femme de son adjoint. Face aux journalistes, le technicien espagnol a apporté son soutien à Rafel Pol.

Luis Enrique rend hommage à son adjoint, endeuillé

« Avant de commencer, je voudrais dire qu’aujourd’hui est un jour très triste. Une personne très importante du staff a perdu sa femme. L’épouse de Rafel Pol est décédée des suites d’une longue maladie. On veut dédier cette victoire à Raquel et Rafel, évidemment à leur famille. On partage sa douleur et on leur envoie beaucoup de soutien » a confié le coach du PSG.

« Je t’aime infiniment »

Sur Instagram, Rafel Pol a pris la parole pour rendre hommage à sa femme. « Aussi injuste puisse me sembler la vie aujourd’hui, je lui suis infiniment reconnaissant de l’amour et du temps qui m’ont été donnés avec Raquel. Aujourd’hui, la douleur est évidente à l’idée d’avoir perdu un être merveilleux. Mais Raquel ne partira pas. Notre réalité se sculpte à partir de nos souvenirs ; le passé ne meurt jamais, ce n’est même pas du passé. Le présent n’est rien d’autre qu’une accumulation de traces et celles laissées par Raquel sont immenses, c’est une source d’inspiration et non de souffrance. C’est pour cela que comme nous l’a appris Raquel, nous ne la considérerons pas comme absente puisqu’elle vivra toujours en nous. Je t’aime infiniment » a-t-il écrit.