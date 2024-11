PSG : Un fiasco à 800M€ est annoncé avec Luis Enrique !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Si le PSG conserve un large matelas en Ligue 1, ce n'est pas le cas en Ligue des champions. Défait dans le temps additionnel par l'Atlético mercredi soir (1-2), le club parisien va devoir cravacher pour connaître un printemps européen. Chroniqueur, Walid Acherchour a fait le bilan de ce début de saison et en a profité pour dézinguer le projet porté par Luis Campos et Luis Enrique.

Le PSG trop fort pour la Ligue 1, mais trop faible pour faire partie des meilleurs en Ligue des champions ? En pleine reconstruction, le club parisien traverse une période de transition délicate. Encore défait en C1, par l’Atlético au terme d’un match frustrant, le PSG se trouve à la 25ème place, synonyme d’élimination. La suite du programme est ardue avec un déplacement au Bayern Munich et la réception de Manchester City.

Alerte rouge pour le PSG

Alors qu’il ne laisse généralement rien transparaître en conférence de presse, Luis Enrique a fait part de son inquiétude. « Si Paris est menacé ? Sans aucun doute» a-t-il confié mercredi soir. Et il n’est pas le seul. Sur le plateau de Winamax, Walid Acherchour a mis en relief la faiblesse du banc parisien, constitué par un Luis Campos sous le feu des critiques, alors que son contrat arrive à son terme en juin prochain.

« C’est catastrophique, c’est nul à chier »

« C’est ce fameux projet à 800M€ sur trois ans où quand il se retourne il voit Désiré Doué qui n’a que trois matches de Ligue des champions, Fabian Ruiz qui se prépare pour Espagne-Liechtenstein la semaine prochaine, et Kolo Muani qui n’a pas joué depuis deux matchs. C’est ça la réalité, Luis Enrique et Luis Campos sont responsables de cette situation, de ce fameux projet Pampers, alors même que l’Atlético et le PSV ne sont pas de haut niveau. C’est catastrophique, c’est nul à chier » a confié Acherchour.