PSG : «Une obsession», Luis Enrique calme tout le monde

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après une nouvelle désillusion face à l’Atlético de Madrid ce mercredi soir, le PSG a définitivement un problème de finition. Si cette maladresse parisienne a même fini par désabuser Luis Enrique, l’entraîneur espagnol a rappelé ce vendredi que ce problème ne doit pas devenir une obsession pour les siens. Explication.

Le PSG maladroit. Ce mercredi soir face à l’Atlético de Madrid, le club parisien a concédé une défaite terriblement frustrante (1-2). En effet, les Parisiens ont dominé les débats, et auront réussi à se procurer un bon nombre d’occasions franches. Cependant, à l’instar de leur début de saison en Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique ont manqué d’adresse face au but adverse.

Mercato - PSG : Son transfert a choqué, il s’en frotte les mains ! https://t.co/WP2QfKbxLn pic.twitter.com/8Gb4Rh6KFK — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

« Je vais faire de mon mieux pour que l'équipe continue de créer des occasions »

« À dire vrai, la responsable de la création de 50 occasions de but c'est l'équipe et le responsable de tout, c'est l'entraîneur. J'assume tout. Je vais faire de mon mieux pour que l'équipe continue de créer des occasions. C'est très difficile d'expliquer cette série. Ça ressemble à une mauvaise blague. Je me sens très mal. Comme les joueurs, il faudra analyser avec la tête froide et rebondir. Nous avons besoin de 20 occasions, l'adversaire éternue et il marque. Il faut se relever et tenter », déclarait de son côté Luis Enrique après la rencontre, lui aussi médusé face à ce problème de finition.

« On ne se concentre pas sur une seule chose, sinon, ça devient une obsession »

Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du PSG s’est de nouveau exprimé à ce sujet. « C'est une situation claire : analyser des vidéos pour voir où on peut s'améliorer, dans les prises de décisions etc. On fait le travail spécifique pour chaque position pour la finition. On travaille ça toutes les semaines, comme tout le monde. Je le répète, on ne se concentre pas sur une seule chose, sinon, ça devient une obsession. Il faut être calme. Le foot est un sport où il y aura des occasions manquées. Peut-être pas autant qu'actuellement mais je suis certain que mes joueurs ont les capacités pour s'améliorer », a lâché Luis Enrique.