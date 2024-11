La polémique enfle, le PSG s'incline face au gouvernement Macron !

Thomas Bourseau

Dans la tribune Auteuil, les supporters du PSG ont déployé une banderole de soutien envers la Palestine mercredi soir, en plein conflit israélo-palestinien. Un message à caractère politique qui a fait réagir le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Une entrevue aurait eu lieu avec le gouvernement Macron ce vendredi et le PSG se serait engagé à contrôler les tifos des supporters avant les matchs.

Mercredi soir avant le coup d'envoi de PSG - Atletico de Madrid comptant pour la 4ème journée de saison régulière de la Ligue des champions, la tribune Auteuil de supporters du PSG a dévoilé un tifo géopolitique qui a fait polémique. Un Free Palestine a été visible avec le message suivant : « La guerre sur le terrain, mais la paix dans le monde ». Sur le tifo en question, un petit garçon avec le drapeau du Liban, une ville en ruine ainsi que le drapeau palestinien.

Le gouvernement Macron a demandé des comptes au Paris Saint-Germain

Une prise de position de la part de ces supporters du PSG dans le conflit israélo-palestinien qui n'a pas du tout été appréciée du gouvernement du président Emmanuel Macron. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a d'ailleurs demandé au PSG de s'expliquer en envisageant même d'interdire les tifos pour les clubs qui ne se soumettent pas aux règles. De son côté, l'UEFA a tranché en affirmant qu'aucune procédure à l'encontre du PSG serait ouverte pour la simple et bonne raison que la banderole ne pouvait pas être conidérée comme « provocatrice et insultante ».

Le PSG va faire la police pour les tifos des supporters !

Que va faire le PSG ? Ce vendredi, une réunion entre le club parisien, la Fédération française de football et le gouvernement a eu lieu. L'AFP a appris, en collaboration avec Le Parisien, que le PSG aurait promis un contrôle des tifos dans le but de « garantir l'absence de messages à caractère politique ». En outre, l'entourage du ministre des Sports Gil Avérous a fait passer le message suivant à l'AFP. « Un dialogue franc et constructif a permis d’identifier des solutions que le PSG s’est engagé à mettre en place dès le prochain match organisé au Parc des Princes ». Le Paris Saint-Germain aurait entre autres promis un certain nombre de sanctions. Le décor est planté, les supporters du club de la capitale n'auront plus de libre-arbitre pour le moment au sujet de la confection de leurs tifos avant les matchs du Paris Saint-Germain.