Real Madrid : Un contrat en or pour un pote de Mbappé ?

Alexis Brunet

La saison prochaine, le Real Madrid devrait très certainement se renforcer en défense centrale, vu les problèmes qu’il a dans ce secteur cette saison. William Saliba fait notamment partie des pistes du club espagnol, mais rien n’indique qu’Arsenal le laissera s’en aller. La formation anglaise prépare d’ailleurs un contrat en or pour l’empêcher de rejoindre son compatriote Kylian Mbappé à Madrid.

Le Real Madrid aime les Français. L’été dernier, le géant espagnol avait réussi à mettre la main sur Kylian Mbappé, qui était libre de tout contrat après n’avoir pas prolongé au PSG. L’attaquant a donc rejoint trois de ses compatriotes en Espagne : Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Ferland Mendy. Toutefois, très prochainement, un nouveau joueur de l’équipe de France pourrait poser ses valises à Madrid.

Le Real Madrid piste William Saliba

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 9 octobre dernier, le Real Madrid aurait fait de William Saliba sa priorité pour le prochain mercato estival. Le Français brille depuis maintenant trois saisons à Arsenal et il est devenu l’un des meilleurs défenseurs de Premier League. Des contacts auraient d’ailleurs déjà eu lieu entre l’entourage de l’ancien joueur de l’OM et les dirigeants madrilènes.

Arsenal veut offrir un contrat en or à Saliba

Il y a fort à parier que William Saliba ne sera pas insensible aux avances du Real Madrid et à la possibilité d’évoluer avec Kylian Mbappé et ses autres compatriotes. Toutefois, Arsenal ne semble pas avoir dit son dernier mot dans ce dossier. D’après les informations de TBR Football, les Gunners seraient prêts à offrir un contrat en or au défenseur pour qu’il prolonge. Il serait question d’un salaire d’un peu plus de 300 000€ par semaine. Les dirigeants londoniens auraient d’ailleurs bon espoir de pouvoir convaincre le joueur de 23 ans et les négociations devraient commencer dans les mois à venir, afin de conclure un accord avant le début de la saison prochaine. Affaire à suivre…