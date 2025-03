«Je rentre», il va quitter l'OM à cause du PSG ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Geronimo Rulli a quitté l'Ajax pour rejoindre l'OM de Pablo Longoria. En effet, le gardien de 32 ans a migré vers Marseille pour une somme proche de 4M€. Interrogé ce dimanche soir, Geronimo Rulli a affirmé que l'OM était capable de faire tomber le PSG. Si ce n'était pas le cas, il serait préférable pour lui de rentrer en Argentine.

Etincelant sous les couleurs de l'Ajax, Geronimo Rulli a tapé dans l'oeil de la direction de l'OM. A tel point que le club phocéen a déboursé environ 4M€ pour boucler le transfert du gardien de 32 ans lors du dernier mercato estival. Interrogé dans l'émission le Canal Football Club ce dimanche soir, Geronimo Rulli s'est prononcé sur la rivalité entre l'OM et le PSG. Et l'international argentin a affirmé que l'écurie olympienne était armée pour renverser la bande à Ousmane Dembélé. Dans le cas contraire, Geronimo Rulli serait déjà rentré dans son pays natal, comme il l'a affirmé lui-même.

«Si je n'y crois pas, je rentre jouer en Argentine»

« Si l'objectif collectif de l'OM est de se qualifier pour la Ligue des Champions ? L'objectif principal de la saison, c'est la Ligue des Champions. On en parle beaucoup et on partage tous cet objectif. Notre autre objectif, c'est d'être la meilleure équipe en France. C'est aussi simple que ça. Cela va prendre du temps, on ne peut pas y arriver du jour au lendemain, mais c'est notre objectif. Cela fait des semaines, des mois que je le dis à des gens, et ils se moquent de moi. Si je n'y crois pas, je prends un avion et je rentre jouer en Argentine », a affirmé Geronimo Rulli, avant d'en rajouter une couche.

«On veut être la meilleure équipe de France»

« On veut être la meilleure équipe de France. Je sens qu'on a les qualités pour le faire. C'est vrai que Paris a montré une solidité qu'il n'avait pas démontrée ces dernières années. Je sens quand même qu'une équipe peut les battre. Et cette équipe, c'est nous, sans aucun doute. Je n'ai aucun mal à le dire, parce que j'y crois vraiment. On a beaucoup de joueurs qui ont gagné de nombreux titres, mais je te jure qu'ils les échangeraient pour gagner ici avec cette équipe », a conclu Geronimo Rulli. Reste à savoir si le numéro 1 de l'OM claquera la porte du Vélodrome si son équipe ne parvient pas à titiller le PSG d'ici la fin de cette saison.