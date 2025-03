«C'est pas possible !» : La sortie assassine après le PSG

La rédaction

Le PSG n’a eu aucun mal à dominer Lille (4-1) ce samedi, une défaite qui a fait sortir Olivier Létang de ses gonds. Le président du LOSC a fustigé l’attitude de ses joueurs, déplorant un manque de courage et de caractère. À quelques jours du choc contre Dortmund, il a rappelé que la priorité restait la Ligue 1.

Face à un PSG en pleine maîtrise, les Lillois ont sombré dès la première période, encaissant quatre buts en 45 minutes. Le score aurait pu être encore plus lourd selon Olivier Létang : «Ce n'est pas la programmation du match qui explique notre prestation ce soir. Comme je l’ai dit dans le vestiaire : ils veulent tous jouer des matchs de haut niveau, mais on ne peut rien espérer sans des valeurs fondamentales comme le courage, la personnalité et le caractère. S’il y a 6 ou 7-0 à la mi-temps, il n’y a rien à dire.»

Priorité à la Ligue 1

Alors que Lille affrontera Dortmund en Ligue des champions ce mardi, Olivier Létang a tenu à rappeler l’importance du championnat et à avertir ses joueurs : «Notre objectif est évidemment de nous qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Mais je préfère anticiper et tirer la sonnette d’alarme sur le championnat. Si on veut revivre les émotions qu’on a connues cette année, cela passe par la Ligue 1. J’attends une réaction mardi, mais surtout samedi contre Montpellier, un match fondamental. On a déjà perdu huit points contre des équipes qui étaient dernières du classement au moment de les affronter. C’est une chose qu’on doit très vite corriger pour retrouver une dynamique positive.»

«Une vraie alerte» sur l’attitude des joueurs

Malgré l’enjeu du 1/8e de finale aller de Ligue des champions, Olivier Létang espère un changement d’attitude immédiat : «Ce qui m’a le plus dérangé, c’est l’état d’esprit. Il arrive de passer à côté d’un match, mais on n’a pas le droit de manquer d’engagement. Quand on est en panne de courage et de personnalité, il est impossible d’obtenir un bon résultat. La tête à la Ligue des champions ? Le match contre Dortmund sera totalement différent. On a battu le Real, l’Atlético… Ce n’est pas une question de talent, mais d’attitude. Ce qu’on a montré en première mi-temps face au PSG, ce n’est pas possible.»