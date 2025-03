Problème avec Mbappé, le Real Madrid fait une annonce

Alexis Brunet

Samedi, le Real Madrid s’est incliné deux buts à un sur la pelouse du Betis Séville et pointe actuellement à la troisième place de la Liga. De retour dans le onze madrilène, Kylian Mbappé n’a pas réussi à faire la différence et il a été sorti par Carlo Ancelotti à un quart d’heure de la fin du match. Une décision qui n’a pas été comprise par de nombreux observateurs et le coach italien s’en est expliqué en conférence de presse.

Lendemain de défaite pour le Real Madrid. Samedi soir, les coéquipiers de Kylian Mbappé étaient opposés au Betis Séville et ce sont les Andalous qui ont eu le dernier mot en s’imposant sur le score de 2-1. Le FC Barcelone a donc l’occasion de s’emparer seul de la tête du championnat s’il gagne contre la Real Sociedad.

Mbappé remplacé

Face au Betis Séville, Kylian Mbappé faisait son retour dans le groupe du Real Madrid, après son opération de la dent. Malheureusement pour son équipe, le Français n’a pas réussi à trouver la faille et il a été remplacé à un quart d’heure de la fin du match par Carlo Ancelotti.

Ancelotti s’exprime sur la sortie de Mbappé

La presse madrilène et de nombreux fans du Real Madrid n’ont pas compris pourquoi Carlo Ancelotti avait décidé de faire sortir Kylian Mbappé alors que son équipe était menée. En conférence de presse, l’entraîneur italien a justifié ce choix. « Il a eu un problème cette semaine (sa dent) et il ne s’est pas beaucoup entraîné, il n’était pas au meilleur de sa forme aujourd’hui. Pour éviter les problèmes, je l’ai sorti et j’ai fait entrer Endrick, qui était dans une bonne dynamique. »