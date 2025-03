Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2027, Vinicius Jr pourrait quitter le Real Madrid à la fin de cette saison. En effet, l'Arabie Saoudite serait prête à formuler une offre d'environ 240M€ au club merengue pour lui arracher son numéro 7. Interrogé sur ce dossier, Jesé a annoncé que Vinicius Jr n'allait pas partir cet été, mais qu'il pourrait prendre le large dans cinq ans.

Arrivé au Real Madrid lors de l'été 2018, Vinicius Jr pourrait partir à l'issue de sa septième saison. Et pourtant, le numéro 7 merengue est engagé jusqu'au 30 juin 2027.

Real Madrid : Vinicius Jr ne va pas partir cet été ?

Etincelant sous les couleurs du Real Madrid, Vinicius Jr aurait tapé dans l'oeil de l'Arabie Saoudite. A tel point qu'elle serait disposée à signer un chèque d'environ 240M€ à la Maison-Blanche pour boucler le transfert de la star brésilienne. Une information lâchée par The Telegraph il y a quelques jours.

«Il peut s'en aller dans 5 ans»

Lors d'un entretien accordé à El Larguero, Jesé a pris position sur l'avenir de Vinicius Jr. Selon l'ancien pensionnaire du Real Madrid, l'attaquant de 24 ans ne va pas changer de club cet été. Toutefois, Vinicius Jr pourrait claquer la porte du Real Madrid dans cinq ans. « Si j'étais Vinicius, je ne m'en irais pas en Arabie Saoudite. Il est dans le meilleur club du monde. Je crois que le club a envoyé un message en lui donnant le brassard de capitaine. C'est différent car tu as plus de pression. Il peut s'en aller dans 5 ans. Tout n'est pas une question d'argent. Je ne pense pas que Vinicius va s'en aller. En plus, Florentino Perez est très intelligent. Il parlera avec lui », a confié Jesé sur les ondes de la Cadena SER. Reste à savoir si Vinicius Jr quittera bel et bien le Real Madrid en 2010.