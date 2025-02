Vinicius Jr : Panique totale au Real Madrid, la bombe est lâchée !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’été prochain, l’Arabie Saoudite serait prête à réaliser un transfert record pour s’attacher les services de Vinicius Jr, en proposant une indemnité d’environ 240M€. Si le Real Madrid préfèrerait le conserver, l’international brésilien n’aura plus que deux ans de contrat et la porte à un départ pourrait s’ouvrir s’il souhaite rejoindre la Saudi Pro League.

Huit ans après le transfert de Neymar au PSG, le record pourrait être battu. En août 2017, le Brésilien avait rejoint le club de la capitale en provenance du FC Barcelone contre 222M€. Un montant record que l’Arabie Saoudite pourrait battre afin de s’offrir Vinicius Jr.

Une offre de 240M€ de l’Arabie Saoudite l’été prochain ?

En effet, d’après les informations du Telegraph, l’Arabie Saoudite serait prête à proposer environ 240M€ au Real Madrid l’été prochain pour s’attacher les services de l’international brésilien (27 sélections, 5 buts). Et si la préférence de la Casa Blanca serait de le conserver, elle pourrait tout de même ouvrir la porte à un départ de Vinicius Jr.

Vinicius Jr est maître de son avenir

L’attaquant âgé de 24 ans n’aura alors plus que deux ans de contrat avec le Real Madrid, jusqu’en juin 2027. S’il ne prolonge pas, la valeur de Vinicius Jr ne cessera alors de baisser et cela pourrait être la dernière chance pour les Merengue de récupérer une indemnité de transfert aussi élevée. The Telegraph précise que l’accord avec le Real Madrid ne se concrétisera que si Vinicius Jr donne son feu vert pour rejoindre l’Arabie Saoudite.