Transferts - PSG : Un buteur XXL donne rendez-vous !

Le feuilleton Victor Osimhen se poursuit alors que le buteur nigérian, prêté par le Napoli à Galatasaray l’été dernier, attire toujours l'intérêt de géants européens Manchester United et Chelsea. La position du PSG reste quant à elle à surveiller alors que le buteur nigérian n’exclut aucune piste pour son avenir.

Alors que son nom circule du côté du PSG depuis de nombreux mois, Victor Osimhen n’a pas rejoint la capitale durant le dernier mercato estival, mais la Turquie ! Le club de la capitale songeait pourtant au recrutement de l’attaquant nigérian, poussé vers la sortie par le Napoli, mais Luis Enrique en a finalement décidé autrement.

Le PSG va-t-il relancer la piste Osimhen ?

Victor Osimhen a donc filé en prêt du côté de Galatasaray, et son avenir continue de s’inscrire en pointillé. La position du PSG reste à surveiller, tandis que Manchester United et Chelsea sont positionnés en vue du prochain mercato estival. Interrogé sur sa situation après le nul contre Fenerbahçe (0-0), Osimhen a reconnu que tout se jouera cet été.

Rendez-vous l’été prochain pour la suite du feuilleton Osimhen

« Si je vais rester ? Je vais être honnête, pour le moment je ne sais pas, a indiqué l’attaquant, rapporté par TMW. Il y a encore quelques mois, personne n'aurait imaginé que je puisse venir jouer à Galatasaray et beaucoup pensaient que je partirais en janvier. Pour ma part, je vis le moment présent et je ne sais pas ce qui se passera l'été prochain. J'aime les supporters, le club, la ville. Pour moi, c'est un privilège et je profite de cette expérience ici. » Affaire à suivre donc…