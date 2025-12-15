Un «joueur important» à l’OL : Grosse bagarre annoncée !

Pierrick Levallet

En l’absence de Malick Fofana, blessé à la cheville, Paulo Fonseca a été contraint de trouver des solutions à l’OL. L’entraîneur portugais a ainsi accordé sa confiance à Afonso Moreira, qui a assez rapidement haussé son niveau de jeu. Le coach de 52 ans a d’ailleurs expliqué que l’ancien du Sporting était désormais en mesure de concurrencer Malick Fofana.

Depuis plusieurs semaines maintenant, l’OL est obligé de faire sans Malick Fofana. Blessé à la cheville, l’international belge ne devrait pas revenir avant début 2026. Paulo Fonseca a donc accordé sa confiance à Afonso Moreira pour le remplacer. Et l’ailier de 20 ans a convaincu l’entraîneur portugais, au point que ce dernier estime qu’il peut désormais concurrencer le Diable Rouge.

«Il peut rivaliser avec Malick Fofana» « Je pense qu’Afonso est aujourd’hui un joueur important pour nous. Il peut rivaliser avec Malick Fofana. Quand on a commencé, Malick était à un autre niveau. Afonso s’est élevé à ce stade. Je suis satisfait d’avoir ces deux joueurs à disposition. C’est bon pour l’équipe. Afonso est très bien sur le plan mental. C’est important pour continuer à progresser. C’est une des choses les plus fortes chez lui » a d’abord expliqué Paulo Fonseca dans des propos rapportés par L’Equipe.