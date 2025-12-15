OL : Il annonce un jackpot à 270M€ après son départ !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Président de l'OL entre 2023 et 2025, John Textor a connu un règne largement perturbé par les nombreuses critiques des supporters. Ces derniers lui ont régulièrement reproché sa gestion du club et l'OL a évité le pire de justesse l'été dernier face à la DNCG. Mais l'homme d'affaires américain assure qu'il a bien rapporté de l'argent à Lyon !

Au cours de sa présidence, l'OL a connu beaucoup de problèmes avec John Textor. L'homme d'affaires américain n'était pas loin d'emmener le club vers la descente aux enfers, lui qui était accusé par les supporters de faire tomber ce club historique de Ligue 1. Quelques mois plus tard, Textor a tenu à s'exprimer sur ce qu'il a vraiment réalisé à Lyon.

L'OL en pleine crise, il s'explique Six mois après son départ officiel du club, John Textor a tenu à prendre la parole pour s'expliquer et livrer sa version des faits sur la façon de diriger l'OL. L'homme d'affaires américain assure que le club a fait un bond en avant. « Si vous regardez les chiffres de 2023-2024 par rapport à ceux de 2022-2023, en prenant compte pour chacun d'eux des ventes de 40 ou 50 millions sur le mercato, si vous enlevez ces tours de magie de l'équation et que vous regardez le cœur des revenus de l'OL, c'est environ 250 millions d'euros. Sous ma présidence, ces chiffres ont augmenté à 270. J'ai en fait augmenté les revenus quand les droits TV étaient en train de dégringoler. J'ai rendu l'équipe meilleure, j'ai ramené la Ligue Europa. Nous avons augmenté chaque ligne comptable sur laquelle je pouvais agir. Ce que je n'ai pas pu augmenter, ce sont les droits TV » dit-il dans un entretien pour l'émission Rothen s'enflamme sur RMC.