Relation «importante» à l’OL : La déclaration d’amour !

Pierrick Levallet

Peu convaincant la saison passée, Moussa Niakhaté affiche un visage bien différent à l’OL depuis le début de l’exercice 2025-2026. Le défenseur central de 29 ans est devenu important dans le onze de Paulo Fonseca. Le coach portugais ne l’a d’ailleurs pas caché et a même déclaré sa flamme à l’international sénégalais.

Arrivé lors de l’été 2024, Moussa Niakhaté n’avait pas vraiment convaincu son monde à l’OL la saison passée. Le défenseur central de 29 ans est néanmoins devenu un élément important du onze de Paulo Fonseca. L’international sénégalais est devenu un cadre du vestiaire lyonnais. Et l’entraîneur portugais n’a pas manqué de déclarer sa flamme à son joueur, avec qui il partage une excellente relation.

«Moussa est l’un des leaders de notre groupe» « Orel et Tanner ne seront pas disponibles pour le match de demain. Moussa est l’un des leaders de notre groupe avec Coco, Nico et Clinton. C’est dans sa personnalité. C’est un joueur avec beaucoup d’ambition » a d’abord expliqué Paulo Fonseca au sujet de Moussa Niakhaté.