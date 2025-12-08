Transfert à 32M€ : Malaise annoncé à l’OL !

Pierrick Levallet

L’OL a perdu 3 points ce dimanche. Le club rhodanien s’est incliné sur la pelouse du FC Lorient (1-0). Les hommes de Paulo Fonseca affichent une certaine irrégularité depuis le début de saison. Et Moussa Niakhaté a fait savoir que cela commençait à devenir un sérieux problème chez les Gones.

L’OL est en train de décrocher de la course aux places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions. Ce dimanche, le club rhodanien s’est incliné sur la pelouse du FC Lorient (1-0) et a ainsi laissé filer 3 précieux points. Les hommes de Paulo Fonseca affichent une certaine irrégularité en ce moment. Et Moussa Niakhaté n’a pas manqué de se livrer sur le sujet.

«Ca commence à être embêtant» « Une semaine on est bien, la suivante ce n’est plus le cas. Il faut résoudre ce problème, ça commence à être embêtant » a confié le défenseur central de 29 ans, recruté pour 32M€ lors de l’été 2024, dans des propos rapportés L’Equipe.