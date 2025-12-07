OL : «Exceptionnel», Shaquille O’Neal lui fait un joli cadeau !

Défenseur central de l’OL, Moussa Niakhaté est également international sénégalais. Ainsi, l’été prochain, il devrait être avec sa sélection pour disputer la Coupe du monde. Un tournoi au cours duquel on aura droit à un remake de 2002 avec une rencontre face à l’équipe de France. De quoi faire le plus grand bonheur de Niakhaté.
Ce vendredi, le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 a été réalisé et voilà que l’équipe de France va notamment retrouver une nation qu’elle connait bien. Après l’affrontement en 2002, les Bleus vont ainsi affronter à nouveau le Sénégal. Une rencontre que le joueur de l’OL, Moussa Niakhaté, voulait absolument et Shaquille O’Neal, qui a réalisé le tirage au sort, a exaucé son souhait.
« C’est exceptionnel »
Pour Winamax, Moussa Niakhaté a réagi à ce France-Sénégal à la prochaine Coupe du monde. Le défenseur central de l’OL a alors confié : « Ça va très bien. J’ai dit mon rêve c’est que le groupe le Sénégal soit avec la France. Le reste du groupe, peu importe. Voilà, on m’a écouté. C’est exceptionnel ».
« Quand j’ai vu Shaquille O’Neal sortir le Sénégal, j’étais grave content »
« On sait qu’il y a eu une confrontation en 2002. Je l’ai essoré cette confrontation. Quand j’étais petit, à l’école, à chaque fois qu'on débattait avec les amis, je disais on vous a tapé en 2002. Ça fait 23 ans, c’est le moment de renouveler. Je regardais le tirage tranquillement, plus les pays passaient, plus les chances de Sénégal-France se réduisaient. Quand j’ai vu Shaquille O’Neal sortir le Sénégal, j’étais grave content », a poursuivi Niakhaté, gâté par Shaquille O’Neal.