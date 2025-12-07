OL : «Exceptionnel», Shaquille O’Neal lui fait un joli cadeau !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Défenseur central de l’OL, Moussa Niakhaté est également international sénégalais. Ainsi, l’été prochain, il devrait être avec sa sélection pour disputer la Coupe du monde. Un tournoi au cours duquel on aura droit à un remake de 2002 avec une rencontre face à l’équipe de France. De quoi faire le plus grand bonheur de Niakhaté.

Ce vendredi, le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 a été réalisé et voilà que l’équipe de France va notamment retrouver une nation qu’elle connait bien. Après l’affrontement en 2002, les Bleus vont ainsi affronter à nouveau le Sénégal. Une rencontre que le joueur de l’OL, Moussa Niakhaté, voulait absolument et Shaquille O’Neal, qui a réalisé le tirage au sort, a exaucé son souhait.

« C’est exceptionnel » Pour Winamax, Moussa Niakhaté a réagi à ce France-Sénégal à la prochaine Coupe du monde. Le défenseur central de l’OL a alors confié : « Ça va très bien. J’ai dit mon rêve c’est que le groupe le Sénégal soit avec la France. Le reste du groupe, peu importe. Voilà, on m’a écouté. C’est exceptionnel ».