Transfert au PSG : Le coup de gueule inattendu à l’étranger !

Axel Cornic

Véritable révélation depuis son arrivée en Serie A il y a un an et demi, Manu Koné semble avoir tapé dans l’œil du Paris Saint-Germain, mais également de nombreux gros clubs à travers l’Europe. Une situation qui pourrait s’emballer avec le mercato hivernal, mais qui semble agacer au plus haut point son entraineur Gian Piero Gasperini.

Après Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué, la liste des internationaux français pourrait s’allonger au PSG. Plusieurs sources en Italie assurent en effet que les dirigeants parisiens souhaiteraient foncer sur Manu Koné, cadre de l’équipe de France qui fait des merveilles du côté de l’AS Roma.

« Tout ce monde autour qui influence en disant : “il va partir là-bas ou là-bas” » Les nombreuses rumeurs autour de son joueur, semblent toutefois agacer Gian Piero Gasperini, qui a poussé un coup de gueule ce dimanche. « Le mercato conditionne nos choix, à tous. Il n’y a pas que l’équipe et l’entraineur, mais tout ce monde autour qui influence en disant : “il va partir là-bas ou là-bas” » a expliqué le coach de la Roma, en conférence de presse.