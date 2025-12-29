PSG - Transfert au Real Madrid : Le privilège obtenu par Kylian Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’été 2024, Kylian Mbappé décidait de franchir une nouvelle étape importante dans sa carrière. En effet, arrivé au terme de son contrat avec le PSG, il a enfin pu rejoindre le Real Madrid, le club de ses rêves. Porter le maillot merengue est aujourd’hui une réalité pour le capitaine de l’équipe de France. Une situation privilégiée sur laquelle s’est exprimé Mbappé.

Cela fait maintenant un peu plus d’un an que Kylian Mbappé peut dire qu’il est un joueur du Real Madrid. Alors que les chemins des deux parties étaient appelés à se croiser un jour ou l’autre, il aura fallu attendre l’été 2024, de nombreuses tentatives et plusieurs échecs, pour que cela arrive enfin. Mbappé a ainsi quitté le PSG pour poser ses valises au Real Madrid, réalisant ainsi son rêve de jeunesse.

« Comment on se sent d’être dans le plus grand club du monde » Ce transfert au Real Madrid, il en a d’ailleurs été question dans l’interview de Kylian Mbappé à So Foot Club en novembre dernier. « Quelle question poserait le petit Kylian au grand Kylian d’aujourd’hui. Un tas de questions ! Il voudrait savoir comment on se sent d’être dans le plus grand club du monde, de jouer les plus grands clubs, qu’est-ce que ça fait… », a tout d’abord confié le numéro 9 de la Casa Blanca.