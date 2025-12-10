La bagarre «difficile» à l'OL !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant démarré la saison en tant que gardien titulaire de l'OL, Rémy Descamps a depuis été relégué numéro 2 derrière Dominik Greif. Il faut donc se battre pour retrouver une place de numéro 1 à Lyon et cela n'est pas simple. La concurrence fait donc rage entre les deux gardiens de l'OL, Descamps s'est d'ailleurs exprimé sur ce sujet.

Si l'OL n'a pas pu faire de grosses folies cet été, Paulo Fonseca a tout de même enregistré certains renforts. Ça a été le cas avec Dominik Greif. Moyennant 4M€, le gardien slovaque est arrivé en provenance de de Majorque. De quoi chambouler la hiérarchie des gardiens à Lyon. Ainsi, si Rémy Descamps avait démarré la saison en tant que titulaire, aujourd'hui, le numéro 1 à l'OL, c'est Greif.

« Ce sont des phases difficiles » Si Rémy Descamps veut redevenir numéro 1 à l'OL, il va donc falloir se battre. En conférence de presse ce mercredi, le gardien lyonnais a confié à propos de sa concurrence avec Dominif Greif : « La place de numéro 1 ? Ce sont des phases difficiles. On sait que chaque joueur est confronté à la blessure, surtout quand on est dans une période où l’on occupe la place de titulaire. À moi de bien travailler à l’entraînement, d’aller chercher cette première place et de montrer qu’elle peut m’appartenir aussi ».