Rupture à l’OL : Le craquage en plein match !

Pierrick Levallet

Le match contre le FC Lorient a viré au naufrage pour l’OL ce dimanche. Le club rhodanien s’est incliné sur la pelouse des Merlus (1-0), et a souffert de l’expulsion d’Ainsley Maitland-Niles en première période. Corentin Tolisso a d’ailleurs craqué après le carton rouge et n’était pas loin de régler ses comptes avec le joueur de 28 ans.

L’OL est en train de se faire distancer au championnat. Ce dimanche, le club rhodanien a perdu 3 points en s’inclinant contre le FC Lorient (1-0). Le carton rouge d’Ainsley Maitland-Niles a notamment précipité le naufrage des hommes de Paulo Fonseca. Et son expulsion n’a clairement pas plu à Corentin Tolisso.

Tolisso a craqué contre Maitland-Niles Comme le rapporte L’Equipe, le champion du monde 2018 était hors de lui après le carton rouge du joueur de 28 ans. Quelques coéquipiers ont dû le retenir d’aller exprimer clairement son état d’esprit à l’ancien milieu de terrain d’Arsenal. Corentin Tolisso a totalement craqué, ce qui semble présager une rupture avec l’international anglais.