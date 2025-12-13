Mercato : Deux renforts arrivent à l'OL !

Amadou Diawara

Alors que le prochain mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier, Paulo Fonseca a annoncé que l'OL comptait s'offrir de nouveaux joueurs, et ce, pour pouvoir remplir ses objectifs de la saison. De surcroit, le coach des Gones a annoncé qu'il attendait avec impatience le retour de Malik Fofana et d'Ernest Nuamah, actuellement blessés.

Après 15 journées de championnat, l'OL a engrangé 24 points. Par conséquent, les Gones sont classés cinquièmes en Ligue 1. Comptant cinq points de retard sur l'OM, troisième, les hommes de Paulo Fonseca peuvent rêver d'une qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

OL : Fonseca balance sur le mercato et le retour des blessés Pour réussir un tel exploit, l'OL pourra miser sur le prochain mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier, mais également sur le retour de ses blessés. Présent en conférence de presse ce vendredi, Paulo Fonseca a annoncé qu'il attendait plusieurs renforts au début de l'année 2026, notamment Malik Fofana et Ernest Nuamah, ses deux protégés.