Le PSG victime d’un gros transfert inattendu ?

Alexis Brunet

Cet hiver, le PSG a décidé de prêter Randal Kolo Muani à la Juventus afin qu’il retrouve du temps de jeu et de la confiance. Pour le moment, cela s’avère être un bon choix, car le Français est de nouveau efficace et le club italien souhaiterait déjà le garder plus longtemps. Toutefois, les dirigeants parisiens vont peut-être voir revenir leur joueur, car la Vieille Dame aurait décidé de foncer sur un autre buteur.

Dans le football, les statuts évoluent très vite et Randal Kolo Muani en est le parfait exemple. À l’été 2023, le Français faisait son retour en Ligue 1, car le club de la capitale avait alors décidé de miser environ 95M€ sur lui, lors du dernier jour du mercato. L’attaquant était donc particulièrement attendu, mais il n’a jamais réussi à répondre aux attentes et aujourd’hui il a déjà quitté Paris.

Kolo Muani a rejoint la Juventus

Depuis le début de la saison, l’avenir de Randal Kolo Muani au PSG semblait bouché. Le Français était très souvent remplaçant et il ne sortait du banc que très rarement, car Luis Enrique ne lui faisait pas confiance et n’appréciait pas tellement son profil. Face à cette situation d’échec, l’ancien Nantais a donc décidé de réagir et de relancer sa carrière. Finalement, c’est la Juventus qui a réussi à remporter la mise cet hiver et l’attaquant s’est engagé avec la Vieille Dame sous la forme d’un prêt sans option d’achat, jusqu’à la fin de la saison.

La Juventus pourrait faire venir Osimhen

À la Juventus, Randal Kolo Muani a retrouvé des sensations. En seulement cinq matches de Serie A, l’attaquant a déjà inscrit cinq buts, tout en distillant une passe décisive. La Vieille Dame serait déjà conquise et envisagerait même de le garder plus longtemps que jusqu’à la fin de la saison. Toutefois, un évènement pourrait mettre fin à ce projet. En effet, d’après les informations de la Gazzetta dello Sport, les dirigeants turinois souhaiteraient faire venir Victor Osimhen l’été prochain. Une arrivée du Nigérian pourrait donc mettre fin aux espoirs de RKM de s’imposer durablement à la Juventus. Affaire à suivre…