Cristiano Ronaldo fouetté, la sanction surréaliste !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent à Al-Nassr depuis 2 ans, Cristiano Ronaldo continue d'écrire quelques pages de son histoire même après avoir dépassé les 40 ans. Le Portugais a réussi à acquérir une immense popularité en Arabie saoudite et au Moyen-Orient plus généralement et il parvient toujours à mener régulièrement son équipe vers la victoire. Mais alors qu'Al-Nassr dispute lundi un match de Ligue des champions asiatique, Ronaldo risque des coups de fouets.

Auteur de 25 buts cette saison en 30 matches, Cristiano Ronaldo reste un élément très important dans son équipe. Son absence de ce match de Ligue des champions asiatique serait un coup dur pour Al-Nassr. En effet, le club saoudien affrontera Esteghlal en Iran où Ronaldo risque une sanction surréaliste. C'est un geste lors de son dernier voyage dans ce pays qui lui est reproché.

Cristiano Ronaldo vers une improbable sanction ?

D'après les éléments rapportés par le Corriere della Sera, le club d'Al-Nassr a demandé de jouer ce match de Ligue des champions face à Esteghlal sur terrain neutre pour des raisons de sécurité. En fait, Cristiano Ronaldo pourrait recevoir une sanction de 100 coups de fouet à cause de son dernier déplacement en Iran en septembre 2023. Le Portugais avait été filmé en train de serrer dans ses bras et d’embrasser sur le front Fatemeh Hammami Nasrabadi, une artiste iranienne handicapée de 34 ans qui est restée paralysée sur 85 % de son corps, célèbre pour sa capacité à utiliser ses membres inférieurs pour peindre. Le geste pouvant être interprété comme un adultère là-bas, il s'expose donc à une sanction.

Cristiano Ronaldo va éviter la sanction

Selon les informations du portail Varzesh3, Mehdi Tadsch, haut responsable du football iranien, et le club d'Esteghlal ont rejeté la demande d'Al-Nassr de jouer cette rencontre prévue lundi à 17h heure française sur terrain neutre. Le club de Téhéran, la capitale du pays, indique toutefois que des mesures sont prévues pour permettre à Cristiano Ronaldo et à son club de passer un séjour tranquille. Pas de coups de fouet a priori pour la star portugaise.