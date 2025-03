Luis Enrique - PSG : Riolo annonce la fin ?

La rédaction

Critiqué à son arrivée, Luis Enrique semble désormais faire l’unanimité. Même Daniel Riolo, souvent sceptique, salue l’évolution du coach parisien, devenu plus pragmatique et posé. Avec une prolongation jusqu’en 2027, l’entraîneur espagnol s’inscrit dans la durée et pourrait devenir le technicien le plus capé de l’ère qatarie au PSG.

Le PSG de Luis Enrique affrontait Lille ce samedi dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Une victoire facile (4-1) des Parisiens, qui se mettent en confiance avant leur choc en Ligue des champions face à Liverpool, ce mercredi au Parc des Princes.

Le changement de Luis Enrique

Lui qui a souvent pointé du doigt les incohérences de Luis Enrique, Daniel Riolo semble désormais conquis par le coach du PSG. «Chez Luis Enrique, il n’y a plus de tentatives absurdes pour surprendre l’adversaire. Il n’y a plus de dingueries en conférence de presse, plus de longues phrases que lui seul pouvait comprendre, ni de mépris envers les journalistes qui lui posaient des questions. Il est beaucoup plus calme.» a-t-il déclaré dans L’After Foot. Une sortie qui signe la fin de la guerre entre les deux hommes ?

Luis Enrique s’inscrit sur le long terme

Les bons résultats de Luis Enrique avec le PSG lui ont permis de décrocher une prolongation de contrat avec le club de la capitale. Arrivé à l’été 2023, le coach espagnol est désormais lié au PSG jusqu’en juin 2027. S’il va au bout de son contrat, il deviendrait l’entraîneur le plus capé du PSG sous l’ère qatarie.