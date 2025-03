Mercato - PSG : C'est décidé, l'opération à 40M€ négociée pour l'été prochain !

Alexis Brunet

Cet hiver, le PSG a décidé de prêter Randal Kolo Muani à la Juventus de Turin, afin qu’il se relance. En Italie, le Français impressionne au point même que la Vieille Dame souhaiterait le garder plus longtemps. Les dirigeants turinois seraient d’ailleurs en négociations avec leurs homologues parisiens pour un nouveau prêt avec une obligation d’achat à 40M€.

Le PSG a frappé un grand coup lors du mercato hivernal en faisant venir Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien voulait déjà venir l’été dernier, mais Naples avait alors fermé la porte. Finalement, cette dernière s’est ouverte cet hiver et le club de la capitale a déboursé environ 70M€ pour s’attacher ses services.

Kolo Muani a rejoint la Juventus

Si le PSG n’a fait venir que Khvicha Kvaratskhelia cet hiver, il a surtout fait partir certains joueurs. C’est notamment le cas de Randal Kolo Muani, qui, en manque de temps de jeu, a décidé de rejoindre la Juventus de Turin. Sous les ordres de Thiago Motta, le Français semble renaitre et il a déjà inscrit cinq buts en Serie A.

La Juventus offre 40M€ pour Kolo Muani

L’aventure de Randal Kolo Muani en Italie se passe bien et elle pourrait d'ailleurs se prolonger. D’après les informations de Tuttosport, la Juventus de Turin aimerait garder un peu plus longtemps le joueur du PSG. L’idée des dirigeants turinois serait de se faire prêter le Français une saison de plus, en incorporant une obligation d’achat à 40M€ dans l’opération. Reste à voir si cette proposition suffira à convaincre l’état-major parisien.