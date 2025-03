PSG : Le premier transfert de l’été est déjà annoncé !

Axel Cornic

Véritable révélation du mercato hivernal en Serie A, Randal Kolo Muani s’est totalement relancé à la Juventus, où il est prêté sans option d’achat jusqu’en juin prochain. Mais ce prêt pourrait bien se transformer en transfert définitif, ce qui ne serait pas sans déplaire ni au Paris Saint-Germain ni à l’international français.

On ne peut s’empêcher de penser à énorme gâchis. Acheté à l’été 2023 pour 95M€, ce qui fait de lui le troisième plus gros transfert de l’histoire du PSG derrière Neymar et Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani s’est totalement raté. Il en semblait en effet pas être le profil favori de Luis Enrique, plutôt partisan d’un faux neuf pour mener son attaque. Mais depuis son prêt à la Juventus, l’international français semble véritablement revivre en Serie A, avec pas moins de 5 buts en 5 matchs.

Mercato : Al-Khelaïfi annonce la «nouvelle star» du PSG !

➡️ https://t.co/AWRWW7CKhw pic.twitter.com/c5wVczXsxa — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) March 2, 2025

« Le PSG n'était peut-être pas le bon choix à ce stade de sa carrière »

Ancien proche du clan Kolo Muani, Cheikh Fall est revenu sur ce passage raté au PSG, livrant quelques explications. « Au PSG, il sentait certainement beaucoup de responsabilités, ce n'était peut-être pas le bon choix à ce stade de sa carrière » a-t-il expliqué, dans un entretien accordé à Tuttosport. « Il n'en reste pas moins qu'il ne jouissait pas d'une grande confiance à Paris et qu'entre temps, il marquait de nombreux buts en équipe nationale et des très importants ».

« J'ai envie de dire qu'il n’est pas seulement de passage en Italie »

Pour celui qui a activement participé à la signature de Randal Kolo Muani à Francfort en 2022, il y a des grandes chances qu’il ne revienne finalement pas au PSG. « Pour Randal, se sentir apprécié est une priorité : je suis sûr qu'à la Juventus, il se sent inspiré et choyé, cela se voit dans sa façon de jouer » a confié Cheikh Fall. « Et j'ai envie de dire, même si je ne l'observe désormais qu'en simple spectateur, qu'il n’est pas seulement de passage en Italie ».