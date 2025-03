Mercato : Un crack français répond au PSG pour son transfert !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeune joueur de l'AS Monaco, Maghnes Akliouche fait partie des cibles potentielles du PSG pour son prochain mercato. Formé dans le club de la Principauté, l'ailier droit de 23 ans est l'un des piliers de son club depuis l'année dernière. Interrogé sur le sujet, le joueur a apporté une réponse au PSG qui sait à quoi s'en tenir sur ce dossier.

Sous contrat avec l'AS Monaco jusqu'en 2028, Maghnes Akliouche est estimé à 40M€ d'après le site Transfermarkt à l'heure actuelle. Le vice-champion olympique avec l'Equipe de France a déjà fait parler de lui l'été dernier pour son potentiel. Le PSG a reçu une réponse concernant son avenir et pour le moment, il ne s'inscrit pas vraiment à Paris même si le principal intéressé ne ferme pas la porte. Les choses pourraient évoluer d'ici l'été prochain lors du prochain mercato.

Akliouche se sent bien à Monaco

Arrivé à Monaco en 2018, Maghnes Akliouche a gravi petit à petit les échelons et sa carrière pourrait prendre une autre tournure en rejoignant un club d'une plus grande influence. « Je suis sous contrat jusqu’en 2028, je veux juste donner le meilleur de moi même au quotidien et pendant les matchs. Pour le reste, on verra avec le club, mais honnêtement je me sens bien ici » dit-il à Téléfoot ce dimanche. A Monaco, il a eu la chance de découvrir la Ligue des champions.

« Le PSG ? C'est le meilleur club de France »

Conscient de l'intérêt du PSG pour lui, Maghnes Akliouche ne formule pour le moment pas un grand intérêt pour quitter l'AS Monaco. « Le PSG ? C’est toujours flatteur. C’est l’un, voire le meilleur club de France, donc pour moi ça reste flatteur. Mais comme je l’ai dit, je suis concentré aujourd’hui sur l’AS Monaco. On a des échéances très importantes » poursuit l'ailier droit après la victoire de son équipe ce week-end face à Reims.