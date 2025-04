Mbappé, Messi et Neymar au PSG, l'annonce surprise !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après les départs de Neymar et Lionel Messi en 2023, c'est Kylian Mbappé qui a quitté le PSG à l'été 2024. Une perte suite à laquelle on s'inquiétait pour le club de la capitale. En effet, alors que le pire était redouté à Paris, Luis Enrique a su amener son équipe vers les sommets malgré l'absence de stars. De quoi faire dire à Louis van Gaal que le PSG est meilleur sans la MNM.

En 2021, ne pouvant pas prolonger au FC Barcelone, Lionel Messi se retrouve libre et débarque au PSG. L'Argentin rejoint alors Neymar et Kylian Mbappé pour former l'un des trios offensifs les plus redoutables et redoutés. Sur le papier, le club de la capitale avait de quoi effrayer tout le monde, mais sur le terrain, ça a été différent. Le PSG n'aura finalement jamais réussi à remporter la Ligue des Champions malgré Mbappé, Neymar et Messi et c'est même sans la MNM que cela pourrait se produire.

« L'équipe est plus bien équilibrée »

L'actuelle version du PSG semble être la meilleure de l'ère qatarie. Un niveau atteint sans stars remarquables suite au départ de Kylian Mbappé l'été dernier. Pas besoin donc de la MNM pour Luis Enrique et c'est ainsi que pour le Journal du Dimanche, Louis van Gaal a lâché : « Ce PSG est-il plus fort que du temps du trio Mbappé-Messi-Neymar ? Sans toutes ces stars, l'équipe est plus bien équilibrée avec un entraîneur de caractère qui a sa propre philosophie. Luis Enrique est parvenu à fédérer cette équipe, ce club. Il mérite incontestablement tout ce qui lui arrive ».

« Ce PSG est super sans stars »

« Ce PSG est super sans stars. Les dirigeants semblent avoir fini par comprendre qu'on pouvait faire l'unanimité sans avoir des vedettes mondiales dans son effectif et qu'aucun joueur ne devait être au-dessus de l'institution. Aujourd'hui, c'est le club qui compte avant tout. Avec cette approche, le PSG s'est enfin donné les moyens de réaliser ses ambitions européennes », a poursuivi le technicien néerlandais sur ce PSG sans stars.