Mercato - PSG : Luis Enrique a tranché pour ce buteur

Alexis Brunet

Dernièrement, de plus en plus de rumeurs envoient Randal Kolo Muani loin du PSG. Il faut dire que l’attaquant recruté pour environ 90M€ à l’été 2023 n’est pas en réussite à Paris et il est habitué au banc des remplaçants. Luis Enrique aurait d’ailleurs fait savoir à sa direction qu’il ne comptait plus sur le Français.

Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé, disait Alphonse de Lamartine. C’est un peu ce que doit se dire Luis Enrique à propos de Gonçalo Ramos. Le Portugais manque au PSG, qui fait face à un grand manque d’efficacité devant le but. Heureusement, le buteur sera bientôt de retour, car il doit revenir à la compétition après la trêve internationale.

Luis Enrique ne compte plus sur Kolo Muani

En l’absence de Gonçalo Ramos, Luis Enrique disposait toutefois d’un autre numéro neuf, en la personne de Randal Kolo Muani. Toutefois, le coach du PSG n’a pas souhaité accorder sa confiance au Français, préférant titulariser des faux numéro neuf en pointe, comme Kang-in Lee ou bien Marco Asensio. Selon les informations du journaliste Graeme Bailey, qui s'est exprimé pour TBR Football, l’entraîneur espagnol ne compterait d’ailleurs plus sur l’ancien Nantais et l’aurait fait savoir à sa direction.

Un départ dès cet hiver pour Kolo Muani ?

Son avenir étant bouché au PSG, Randal Kolo Muani pourrait décider de changer d’air dès cet hiver. Le club de la capitale serait ouvert à un départ de son attaquant, mais seulement si son remplaçant est trouvé au préalable. Affaire à suivre...