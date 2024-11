Mercato - OM : De Zerbi l'a poussé dehors, il joue très gros !

Thomas Bourseau

Il est là où personne ni même Roberto De Zerbi ne semblait l'attendre. L'entraîneur de l'OM aurait estimé pendant le mercato estival que Pol Lirola irait voir ailleurs, mais le défenseur espagnol a passé l'été dans la cité phocéenne et se fait une place dans la rotation de De Zerbi. Ses performances vont peser lourd dans sa situation contractuelle. Explications.

Pol Lirola (27 ans) a vécu deux saisons en prêt à Elche et à Frosinone, la première n'ayant pas été couronnée de succès en Espagne. Avec la nomination de Roberto De Zerbi qu'il a connu à Sassuolo, l'arrière latéral espagnol dispose d'une place de titulaire régulier dans le couloir droit en ce début de saison. Une aubaine pour le joueur qui n'avait aucune garantie cet été.

«Le staff de Roberto De Zerbi ne comptait pas vraiment sur lui»

Le journaliste Florent Germain a profité de son passage sur l'After Live vendredi soir afin de faire une révélation sur le feuilleton Pol Lirola pendant le dernier mercato. « Lirola ? Quand on en parlait en interne jusqu'à la fin août, il y avait la conviction qu'il fallait qu'il parte. Le staff de Roberto De Zerbi ne comptait pas vraiment sur lui et au final, comme ils se connaissent et qu'il a mûri en apprenant de ses erreurs, Lirola est revanchard ».

«Ca va se jouer cette saison, d'évaluer son avenir ou de partir»

« Il sera en fin de contrat en juin 2026. Il sait qu'il est dans une période importante parce que Pablo Longoria n'aime pas quand on arrive à un an de la fin de son contrat. Ca va se jouer cette saison, d'évaluer son avenir ou de partir. Il est en train de se faire une place dans ces 15 joueurs qui peuvent compter aux yeux de De Zerbi ». a assuré le journaliste de RMC. Pol Lirola joue donc pour son éventuel futur contrat à l'Olympique de Marseille, lui qui est en concurrence directe avec Amir Murillo...