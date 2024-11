Mercato - OM : Des pépites veulent claquer la porte ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Vainqueurs de la coupe Gambardella la saison dernière, plusieurs jeunes espoirs de l’OM ont intégré le groupe professionnel et s’entraînent régulièrement sous les ordres de Roberto De Zerbi, à l’image d'Enzo Sternal et Darryl Bakola. Toutefois, ils ont peu l’occasion de se montrer et aimeraient partir chercher du temps de jeu en prêt.

« Cette génération, elle est un peu dorée. » Alors que les Minots de l’OM avaient obtenu leur qualification pour la finale de la coupe Gambardella la saison dernière, qu'ils ont finalement remportée, Medhi Benatia s’était réjoui de voir des jeunes talents enfin émerger à Marseille. Plusieurs d’entre eux ont depuis été intégrés au groupe professionnel, mais sont barrés par la concurrence.

Des jeunes mécontents de leur temps de jeu

Keyliane Abdallah (18 ans), Darryl Bakola (16 ans), Alexi Koum (18 ans), Gaël Lafont (18 ans) Yanis Sellami (17 ans) et Enzo Sternal (17 ans) s’entraînent régulièrement sous les ordres de Roberto De Zerbi, mais évoluent le week-end en réserve. Comme indiqué par La Provence, ils demandent même parfois à jouer en U19 afin d’avoir un peu plus de temps de jeu.

L’OM ne veut pas s’en séparer

Selon le quotidien régional, dans l’optique de jouer encore plus, ils aimeraient même quitter l’OM dans le cadre d’un prêt. Mais le club marseillais ne serait pas très enclin à laisser filer ses jeunes talents. La Provence indique que Marseille estime que s’entraîner avec Roberto De Zerbi fait partie de leur processus de formation et préfère les garder afin de les observer de plus près.