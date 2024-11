Mercato : Luis Enrique annonce un grand joueur au PSG

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a bouclé la signature de Désiré Doué, et ce, pour remplacer numériquement Kylian Mbappé. Si le crack de 19 ans peine à emmagasiner les titularisations à Paris, Luis Enrique est tout de même heureux de l'avoir sous ses ordres. En effet, le coach du PSG a totalement validé le transfert de Désiré Doué.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé est désormais un pensionnaire du Real Madrid. Pour remplacer son ancien numéro 7 numériquement, le club de la capitale s'est attaché les services de Désiré Doué, et ce, en offrant environ 50M€ au Stade Rennais lors du dernier mercato estival.

Luis Enrique valide le transfert de Doué

Arrivé il y a près de trois mois au PSG, Désiré Doué peine à emmagasiner les titularisations sous la houlette de Luis Enrique. Malgré tout, l'ailier gauche de 19 ans garde du crédit aux yeux de son entraineur. En effet, Luis Enrique a totalement validé le transfert de Désiré Doué, annonçant du lourd pour son avenir au PSG.

«Désiré Doué est un joueur d'un grand niveau»

« L'adaptation compliquée de Désiré Doué ? Il n'y a pas de règle mathématique. Pour certains, il y a plus de facilité. Chaque cas est différent. Certains s'adaptent plus lentement. Désiré Doué est un joueur d'un grand niveau, aujourd'hui et pour l'avenir. Il doit avoir la mentalité adéquate pour aider l'équipe », a déclaré Luis Enrique, le coach du PSG, en conférence de presse ce vendredi après-midi.