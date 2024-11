Haaland - Vinicius : Mercato de folie au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un été relativement calme, le marché des grands attaquants pourrait s'affoler lors du prochain mercato estival. La situation de Viktor Gyökeres sera suivie par tous les grands clubs européens à commencer par le PSG, mais pas seulement. Manchester City, le Real Madrid ou encore le Bayern Munich sont également dans le coup de ce qui pourrait ressembler à un mercato de folie impliquant Vinicius Junior, Harry Kane ou encore Erling Haaland.

Auteur d'un début de saison tonitruant avec le Sporting CP, Viktor Gyökeres impressionne l'Europe entière. Il faut dire qu'en plus d'empiler les buts dans le championnat portugais (16 en 10 journées), l'attaquant suédois flambe désormais en Ligue des champions comme en témoigne son triplé contre Manchester City (4-1) ou encore son total de 5 buts en 4 rencontres. Une situation qui interpelle évidemment plusieurs grands clubs.

Gyökeres affole le mercato !

En effet, Viktor Gyökeres est l'un des joueurs qui va animer le prochain mercato estival. Selon L'EQUIPE, le PSG apprécie notamment grandement le profil de l'attaquant du Sporting CP. C'est d'ailleurs surtout Luis Campos qui adore le buteur suédois, c'est moins le cas de Luis Enrique. Mais si le PSG décide de se mettre vraiment dans la course pour le transfert de Viktor Gyökeres, cela risque de créer une énorme bataille pour ce transfert.

Le mercato 2025 s'annonce totalement fou

Et pour cause, tous les plus grands clubs européens sont également intéressés par Viktor Gyökeres, qui pourrait lancer une vague de transferts majeurs comme l'explique L'EQUIPE. Et pour cause, Manchester City s'intéresse à lui pour anticiper un éventuel départ d'Erling Haaland visé par le Real Madrid qui prépare de son côté un possible transfert de Vinicius Junior. Enfin, la Bayern Munich envisage également un transfert de Viktor Gyökeres, conscient qu'Harry Kane finira par retourner en Premier League. Autrement dit, le PSG pourrait bien être impliqué dans ce mercato de folie.