Mercato - PSG : La décision est prise pour Luis Enrique !

Depuis le début de la saison, le PSG est à la peine en Ligue des Champions. Après avoir essuyé sa deuxième défaite en quatre matchs ce mercredi soir, le club de la capitale est classé 25ème, soit à la première place non-qualificative pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Ce mercredi soir, le PSG s'est incliné face à l'Atlético de Madrid lors de la quatrième journée de la Ligue des Champions (1-2). Le club de la capitale est donc au plus mal en C1. Avec une victoire (Gérone), un nul (PSV) et deux défaites (Arsenal), le PSG compte quatre points et est classé 25ème, soit à la première place non-qualificative pour le tour suivant. Malgré tout, Luis Enrique ne serait pas en danger pour le moment.

Le PSG est classé 25ème en Ligue des Champions

Selon les informations du Parisien, la direction du PSG ne compterait pas se séparer de Luis Enrique à cause des mauvais résultats en Ligue des Champions. En effet, l'objectif du club parisien serait de continuer à grandir dans ce nouveau projet sans star et avec un collectif plus stable. Pour rappel, Luis Enrique est engagé jusqu'au 30 juin avec le PSG.

PSG : Luis Enrique n'est pas en danger

Si le PSG est en grande difficulté en Ligue des Champions, il réalise un sans-faute en championnat. Invaincu, le club emmené par Luis Enrique est en tête de la Ligue 1 avec 26 points en 10 journées, devançant l'OM et l'AS Monaco, qui comptent 20 points.