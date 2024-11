Transferts : La condition du PSG pour s'en débarrasser

Alexis Brunet

Au PSG, Randal Kolo Muani ne semble plus tellement dans les plans de Luis Enrique. Le Français joue peu et il pourrait donc décider d’aller voir ailleurs pour gagner plus de minutes. Le club de la capitale serait d’accord pour le laisser partir, mais à une seule condition : lui trouver un remplaçant lors du mercato hivernal.

Face à l’Atlético de Madrid mercredi soir (défaite 1-2), le PSG a encore eu toutes les peines du monde à se montrer efficace offensivement. Les Parisiens ont eu de nombreuses occasions, mais ils n’ont pas réussi à inscrire un second but et cela leur a coûté très cher en fin de match.

Luis Enrique avait titularisé Asensio en numéro neuf

Avec l’absence de Gonçalo Ramos, Luis Enrique a décidé d’aligner la plupart du temps un faux numéro neuf à la pointe de son attaque. Face à l’Atlético de Madrid, c’était à Marco Asensio qu’était confié ce rôle. L’Espagnol n’a pas réussi à peser sur la rencontre, tout comme Randal Kolo Muani, qui a pris le poste en fin de match.

Le PSG veut bien laisser partir Kolo Muani, s’il lui trouve un remplaçant

Depuis le début de saison, Randal Kolo Muani se contente des miettes au PSG. Le Français n’est pas en très bonne position dans l’esprit de Luis Enrique et son avenir au sein du club de la capitale semble donc bouché. D’après les informations du Parisien, l’ancien Nantais pourrait donc se décider à aller voir ailleurs durant l'été. Les dirigeants parisiens seraient d’accord pour le laisser partir, toutefois ils souhaiteraient lui trouver un remplaçant avant. Affaire à suivre...