DAZN - Droits TV : L’offre choc à 450M€ !

Pierrick Levallet

C’est la guerre entre DAZN et la LFP ! Depuis plusieurs jours maintenant, la plateforme britannique de streaming sportif cherche à renégocier les termes du contrat pour les droits TV de la Ligue 1. Alors que la médiation doit se terminer ce mardi, le groupe aurait fait une offre considérablement plus basse pour diffuser en exclusivité le championnat de France.

Rien ne va plus entre DAZN et la LFP. Depuis fin février, une procédure de médiation a été ouverte après l’assignation lancée par la plateforme britannique de streaming sportif devant le Tribunal des activités économiques. Cette dernière estime avoir été trompée « sur la marchandise » et souhaiterait donc revoir les termes du contrat des droits TV de la Ligue 1.

La médiation entre la LFP et DAZN touche à sa fin

Mais alors que la médiation doit prendre fin ce mardi, aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux parties. La LFP juge que les propositions de DAZN sont particulièrement inférieures au deal de départ, ce qui mettrait les clubs de Ligue 1 dans une situation très délicate sur le plan économique.

La nouvelle proposition de DAZN pour la Ligue 1

D’après les informations de RMC Sport, DAZN aurait donc proposé une nouvelle solution. La plateforme britannique voudrait récupérer l’intégralité des matchs de la Ligue 1, y compris celui diffusé par BeIN Sports le samedi à 17h. DAZN voudrait également revoir le montant du deal, et offrirait ainsi entre 200 et 250M€ fixe par an jusqu’en juin 2029, auxquels s’ajouteraient entre 150 et 200M€ en part variable. Au total, les droits TV de la Ligue 1 grimperaient seulement jusqu’à 450M€ au maximum.

Pour l’instant, ils s’élèvent à 500M€ (400M€ de DAZN + 100M€ de BeIN Sports). Autrement dit, la Ligue 1 perdrait 50M€ minimum, mais ne serait pas assurée de toucher l’intégralité des 450M€. L’offre a de quoi surprendre au sein de la LFP, qui pourrait voir DAZN refuser de payer les prochaines échéances du contrat en cours en cas d’échec de la médiation. À suivre...