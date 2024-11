Mercato - PSG : Un double transfert se prépare !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours très actif en coulisses, Luis Campos continue d'explorer le marché pour renforcer le PSG dans les prochaines semaines. A l'approche du mercato d'hiver, le conseiller sportif du club de la capitale aurait même activé ses réseaux importants au Portugal avec notamment un double transfert en préparation du côté du Sporting CP.

A quelques semaines de l'ouverture du mercato d'hiver, le PSG prépare déjà son mercato en coulisses. Luis Campos anticipe les éventuelles demandes de Luis Enrique qui sont difficiles à anticiper, mais le secteur offensif devrait concerner les principales inquiétudes cet hiver.

Quenda et Gyökeres dans le viseur du PSG ?

Dans cette optique, Luis Campos a activé ses réseaux très importants au Portugal et selon L'EQUIPE, il espère notamment boucler un double transfert du côté du Sporting CP où Viktor Gyökeres et Geovany Quenda lui plaisent. Le premier empile les buts tandis que le second, âgé de 17 ans, est présenté comme le nouveau crack du football portugais.

Les réunions s'enchaînent

D'ailleurs, Geovany Quenda est représenté par un certain Jorge Mendes, très proche de Luis Campos, et avec lequel le conseiller sportif du PSG maintient un contact régulier. Les rencontres s'enchaînent également avec Hasan Cetinkaya et Ali Dursun, les représentants de Viktor Gyökeres. Luis Campos s'active donc déjà en coulisses.