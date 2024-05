Une «génération dorée» arrive à l’OM !

Arnaud De Kanel

L'OM tient sa finale. En attendant le résultat de leurs ainés, les minots ont décroché leur ticket pour la Décathlon Arena de Lille grâce à leur succès face au Stade de Reims. L'accomplissement pour toute une génération dorée à en croire Medhi Benatia. le Marocain se montre très élogieux sur cette équipe.

En 125 ans d'histoire, l'OM, qui n'est pas réputé pour avoir un grand centre de formation, n'avait disputé que deux finales de Gambardella. Le club phocéen en disputera une troisième car les Minots se sont qualifiés samedi en battant le Stade de Reims. Il pourrait donc y avoir un trophée au bout, ce qui serait une juste récompense pour cette « génération dorée . »

«Une équipe qui m’a rendu fier»

« On a eu 20 premières minutes difficiles. Mais ils n’ont rien lâché, ils se sont battu les uns pour les autres, et c’est aussi le comportement de l’Olympique de Marseille, ce qu’on a envie de voir à tous les niveaux. C’est une équipe qui m’a rendu fier, et je tenais à leur dire au nom du président », analyse Medhi Benatia pour La Provence avant d'évoquer cette fameuse génération.

«Cette génération, elle est un peu dorée»