OM : Une polémique éclate avec cette star, le vestiaire l’appelle !

La rédaction

Lors du Classique opposant l'OM au PSG, les South Winners avaient conçu un tifo mettant à l'honneur Redouane Bougheraba. L'humoriste marseillais s'apprête à remplir le Vélodrome et les ultras marseillais voulaient donc rendre hommage à la vedette locale. S'en était suivie une polémique car Pablo Longoria n'avait pas été mis au courant, ce qui avait provoqué sa colère. Pourtant, des joueurs de l'OM ont appelé l'humoriste pour le féliciter.

Oui, l'OM est un club capable de se déchirer pour un tifo. C'est ce qui s'est passé le 31 mars dernier et les jours qui ont suivi suite au tifo des South Winners mettant à l'honneur Redouane Bougheraba. Là où certains supporters s'étaient insurgés de voir que le groupe avait préféré rendre hommage à l'humoriste plutôt qu'à Pape Diouf, Pablo Longoria en avait fait une affaire personnelle car il n'avait pas été informé. Il avait donc découvert le tifo en même temps que tout le monde et cela lui avait fortement déplu. A l'inverse, ses joueurs étaient fiers de Redouane Bougheraba selon l'intéressé.

OM : Une arrivée importante est attendue cet été ! https://t.co/WtRLI9L6RW pic.twitter.com/dQOb3ZgPAx — le10sport (@le10sport) May 4, 2024

«J'ai reçu des coups de fil de joueurs de l'OM qui étaient fiers pour moi»

« Je comprends que certains n’ont pas vu ce Tifo d’un bon oeil ? Tout le monde a sa propre interprétation. J'ai reçu des coups de fil de joueurs de l'OM qui étaient fiers pour moi. Des anciens aussi. Après, il y a des gens que ça dérange, oui. Qui ne comprennent pas. On m'a demandé pourquoi les Winners n'avaient pas mis à l'honneur Éric Gerets (entraîneur de 2007 à 2009), tel ou tel joueur... Mais encore une fois, le message, il est simple : ils sont fiers de moi parce que je vais faire le Vélodrome, fiers de me voir revendiquer mon ADN marseillais partout en France, dans des Zéniths, des émissions de télé, des films, ils veulent me mettre en avant, ils font un tifo, c'est tout », a déclaré Redouane Bougheraba pour L’Equipe Magazine , avant de poursuivre.

«Si des supporters parisiens faisaient pareil avec DJ Snake, je serais content pour lui»