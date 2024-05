Tensions à l'OM, il va claquer la porte !

Jean de Teyssière

Les grandes crises qui ont eu lieu à l'OM ces derniers mois auront eu de forts impacts. La première, en septembre dernier, avait conduit aux départs de l'entraîneur, Marcelino, mais aussi du directeur sportif, Javier Ribalta. Pablo Longoria n'était pas loin de partir lui aussi mais est finalement resté. Stéphane Tessier, un autre dirigeant marseillais, avait pris du galon, mais face aux multiples désaccords avec le club, il va quitter l'OM à la fin de la saison.

À l'automne 2023, alors que la crise couve à l'OM, Stéphane Tessier voit ses pouvoirs être élargis et prend de plus en plus de place au sein de l'OM. L'ancien dirigeant de l'ASSE s'entend même très bien avec Pablo Longoria, qui voit même en lui un « ami » en janvier. Mais dans le football, tout peut aller très vite.

Tensions entre Tessier et Longoria

Ces dernières semaines, le torchon brûle entre Stéphane Tessier et Pablo Longoria. La petite polémique du tifo marseillais développé lors du clasico en mars dernier avait mis en lumière les distensions entre le directeur général, Stéphane Tessier et son supérieur hiérarchique, le président de l'OM Pablo Longoria. Dernièrement, l'Espagnol aurait mis avoué en coulisses savoir « désormais qui sont mes ennemis au club. Je ne peux plus travailler avec lui. »

Tessier va quitter l'OM