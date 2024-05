OM : Il dévoile la perle rare de Gasset

Hugo Chirossel

Jeudi soir, l’OM a été tenu en échec par l’Atalanta Bergame (1-1), en demi-finale aller de la Ligue Europa. Une rencontre au cours de laquelle Jordan Veretout a une nouvelle fois livré une très bonne performance. Pour Daniel Riolo, le milieu de terrain âgé 31 ans, au même titre que Leonardo Balerdi et Pierre-Emerick Aubameyang, est un élément essentiel pour Marseille.

« Veretout est là, c'est le gars essentiel »

« Veretout fait le taff pour trois ! C'est réducteur de juste dire qu'il fait le taff. "Faire le taff", c'est 5 sur 10. Honnêtement, si tu me demandes la liste des joueurs qui ne doivent absolument pas manquer pour le match retour, ce sont Aubameyang, Balerdi et Veretout. Veretout est là, c'est le gars essentiel. Il donne des bons ballons, il les donne vite, il essaie beaucoup de choses. S'il y avait des gens pour courir à côté de lui, il serait même un peu plus frais au moment d'être dans la zone un peu plus haute où souvent il arrive cramé », a déclaré Daniel Riolo dans l’ After Foot sur RMC .

Veretout veut rester à l’OM