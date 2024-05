OM : A Marseille, ils font craquer Gasset !

Thomas Bourseau

L’OM a fait vibrer le public marseillais jeudi en demi-finale aller de Ligue Europa pour la réception de l’Atalanta (1-1)… et inversement. Menés au score, les hommes de Jean-Louis Gasset doivent en grande partie l’égalisation de Chancel Mbemba au soutien inconditionnel du public olympien. Cela a été le constat de Gasset, ému, à la fin du match.

La soirée n’a pas commencée de la meilleure des manière pour l’OM jeudi lors de la réception de l’Atalanta. Dépassé, Amir Murillo a témoigné de l’ouverture du score de Gianluca Scamacca dès la 11ème minute de jeu. Pas de quoi faire baisser les têtes des joueurs de Jean-Louis Gasset bien longtemps et pas de quoi faire taire les supporters marseillais bouillants dans les travées de l’Orange Vélodrome pour cette demi-finale aller de Ligue Europa.

Mbemba remet l’OM dans le droit chemin

Il n’aura cependant pas fallu attendre bien longtemps afin d’assister à la réponse de l’OM et de son défenseur Chancel Mbemba qui a égalisé à la 20ème minute d’une belle inspiration en dehors de la surface adverse. Suffisant pour remettre l’Olympique de Marseille sur les bons rails, mais pas assez pour totalement inverser la tendance et remporter cette première manche qui s’est soldée sur le score d’un but partout en attendant la demi-finale retour de Ligue Europa jeudi prochain à Bergame.

Mercato - OM : Mourinho va remplacer Gasset ? Il répond cash https://t.co/gNnEHGWxoB pic.twitter.com/yZJ6oWpNlH — le10sport (@le10sport) May 3, 2024

«Les supporters ? Ils nous donnent ce supplément d’âme, ce sont eux qui égalisent»