L’OM annonce du lourd avec un exploit !

Alexis Brunet

Ce jeudi soir, l'OM disputait sa demi-finale aller de Ligue Europa face à l'Atalanta Bergame. Les Marseillais ont réussi à obtenir un bon résultat, avec un match nul 1-1. Il faudra donc faire la différence en Italie, si les partenaires de Pierre-Emerick Aubameyang veulent atteindre la finale. Selon Leonardo Balerdi, le club phocéen va réaliser l'exploit.

L'OM peut encore y croire. Avec un match nul 1-1 face à l'Atalanta Bergame ce jeudi, en demi-finale aller de Ligue Europa, les Marseillais conservent toutes leurs chances d'atteindre la finale. Les partenaires de Chancel Mbemba, auraient même pu l'emporter avec un peu plus de chances. Pierre-Emerick Aubameyang a notamment raté un face-à-face et la frappe d'Azzedine Ounahi s'est écrasée sur la barre en seconde période.

Balerdi estime que l'OM va se qualifier pour la finale

L'OM a raté de grosses occasions face à l'Atalanta Bergame, mais cela ne devrait pas empêcher le club phocéen de se qualifier. C'est en tout cas l'avis de Leonardo Balerdi. Le défenseur marseillais voit ses coéquipiers capables de réaliser l'exploit. Ses propos sont rapportés par RMC Sport . « C’est comme ça. Un match nul à domicile, c’est pas mal. Maintenant, il faut chercher la victoire là-bas. Mais on a montré des choses, on était présent. Là-bas, je pense qu’on va le faire. »

Le sauveur de l’OM attaqué, il monte au créneau https://t.co/uUJs8VC19K pic.twitter.com/eqL4zm0Xgr — le10sport (@le10sport) May 2, 2024

«Il faut gagner là-bas»