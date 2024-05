A l’OM, il impose le respect !

Thomas Bourseau

Pierre-Emerick Aubameyang est le fer de lance de l’OM et tire les hommes de Jean-Louis Gasset vers le haut. Et notamment en Ligue Europa. Le leadership du Gabonais n’est absolument pas remis en question en interne. Si bien que Leonardo Balerdi est resté bouche bée.

Ces dernières semaines, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas manqué de rectifier le tir après un début de saison poussif à l’OM d’un point de vue purement statistiques. Devenu meilleur buteur de l’histoire de la Ligue Europa et ayant marqué à 27 reprises cette saison pour 11 passes décisives, Aubameyang s’est présenté en pleine confiance face à l’Atalanta jeudi soir, au même titre que l’ensemble de l’équipe phocéenne.

«Ce qui m'a le plus frappé chez lui, c'est qu'il n'a jamais perdu son sourire»

D’ailleurs, Pierre-Emerick Aubameyang a choqué Leonardo Balerdi de par sa personnalité et sa force de caractère à franchir les obstacles mis sur sa route. « Je m'entends très bien avec lui. C'est une personne incroyable. Ce qui m'a le plus frappé chez lui, c'est qu'il n'a jamais perdu son sourire, lui qui a été beaucoup critiqué en début de saison et qui était toujours de bonne humeur. Dans les bons comme dans les mauvais moments ».

«Avant les matches, il se prépare à être à 100 %»