Un joueur de l'OM est parti bouder !

A 29 ans, Pau Lopez est aujourd'hui l'un des piliers du vestiaire de l'OM. Quand ça ne va pas, le gardien espagnol n'hésite pas à intervenir, quitte à faire preuve de franchise. Joaquin Correa, coéquipier de Lopez, en aurait d'ailleurs fait l'amère expérience, n'ayant pas apprécié cette sincérité pour le coup.

59 minutes contre Toulouse, 7 minutes contre le LOSC, 7 minutes contre Clermont, 1 minute contre Brest, 12 minutes contre Monaco... En 2024, Joaquin Correa a disposé d'un temps de jeu famélique avec l'OM. Depuis son arrivée de l'Inter Milan, l'Argentin enchaine les performances décevantes et son temps de jeu s'en ressent. Un sujet à l'origine de tensions dans le vestiaire de l'OM ?



OM : Critiqué, Aubameyang lâche de terribles révélations sur sa famille https://t.co/acHV9S26e8 pic.twitter.com/Npt5YPXDUD — le10sport (@le10sport) May 2, 2024

Pourquoi Correa ne joue-t-il pas plus avec l'OM ?

Selon les informations de L'Equipe , Joaquin Correa ne comprendrait pas pourquoi il n'a pas plus de temps de jeu. Face à cette situation, l'Argentin aurait dernièrement interrogé Pau Lopez sur le sujet. Et comme révélé par le quotidien sportif, le gardien de l'OM aurait alors été très franc face à Correa.

Correa n'a plus parlé à Lopez

Sincère, Pau Lopez aurait expliqué par A + B pourquoi Joaquin Correa ne jouait pas plus. Et visiblement, cela n'aurait pas plu à l'attaquant de l'OM. En effet, suite à son échange avec l'Espagnol, Correa aurait boudé et ne lui aurait alors pas adressé la parole pendant plusieurs joueurs.