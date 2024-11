Le PSG refroidit tout le monde pour le mercato d’hiver !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier, le PSG tentera-t-il un ou deux coups afin de se renforcer, notamment en attaque ? Nasser Al-Khelaïfi, le président du club francilien, a lâché une réponse assez claire à ce sujet jeudi et refroidit tous ceux qui attendaient des recrues cet hiver au PSG.

En manque cruel d’efficacité offensive cette saison en Ligue des Champions, le PSG pourrait se laisser tenter par l’arrivée d’un nouveau buteur pour rectifier le tir, avec notamment le nom de Viktor Gyökeres (26 ans, Sporting Lisbonne) qui circule en boucle. Mais Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, semble avoir les idées claires pour le mercato hivernal…

Aucune recrue cet hiver au PSG ?

« Des recrues en janvier? Honnêtement, aujourd'hui, non. Mais je ne sais pas ce qui se passera s'il y a des opportunités. On parle avec le coach. Mais aujourd'hui, non. On a confiance en nos joueurs. On n'est pas pressés », a indiqué Al-Khelaïfi au micro de RMC Sport, expliquant donc assez clairement que le PSG ne tenterait certainement aucun transfert en janvier.

Luis Enrique compte sur Ramos et Kolo Muani

Interrogé jeudi en conférence de presse, Luis Enrique a quant à lui réaffirmé sa confiance envers Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani pour performer à la pointe de l’attaque du PSG : « Gonçalo a un peu le profil de Kolo Muani, ce sont des finisseurs. Ils préfèrent la finalisation des actions. Ils ont un bon niveau défensif, surtout Gonçalo. C’est pour ça qu’on a signé ces deux joueurs ». Voilà qui est clair.