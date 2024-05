Mercato - OM : Aubameyang a déjà refusé de signer !

Thibault Morlain

Alexis Sanchez parti, l'OM s'est offert les services de Pierre-Emerick Aubameyang lors du dernier mercato estival. Alors que le Gabonais empile les buts actuellement, ce mariage aurait déjà pu avoir lieu il y a quelques années maintenant. L'OM s'était ainsi déjà intéressé à Aubameyang, mais c'était sans compter sur le refus de ce dernier.

Après Dijon, le LOSC, Monaco et l'ASSE, Pierre-Emerick Aubameyang connait son 5ème club en France. En difficulté à Chelsea, le Gabonais a choisi de venir se relancer du côté de l'OM. Un choix payant puisque le numéro 10 olympien réalise une grosse saison, totalisant 27 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues.

OM : Longoria lâche un gros indice sur son mercato ! https://t.co/S3w7S9OwdO pic.twitter.com/a2q4KD190h — le10sport (@le10sport) May 2, 2024

« Je n'étais pas sûr à 100 % que c'était le bon projet »

L'OM a donc visé juste en allant chercher Pierre-Emerick Aubameyang. Un joueur que le club phocéen voulait déjà recruter par le passé. Mais voilà qu'Aubameyang avait alors refusé de venir à Marseille. « Je suis vraiment content d'être ici et j'en remercie Pablo Longoria. Il m'a convaincu de venir ici. L'OM était venu me chercher deux ans avant et je n'étais pas sûr à 100 % que c'était le bon projet, et au final il a réussi à me convaincre », a révélé Aubameyang pour L'Equipe .

« Si ça marche ici, c'est la folie »