Mercato - OM : La grande annonce de Longoria sur l’avenir d’Aubameyang

Hugo Chirossel

Après le départ d’Alexis Sanchez, l’OM a fait de Pierre-Emerick Aubameyang son nouvel attaquant star l’été dernier. Arrivé en provenance de Chelsea, le Gabonais, auteur de 27 buts toutes compétitions confondues cette saison, s’est engagé pour trois ans, jusqu’en juin 2026. Et Pablo Longoria aimerait le voir finir sa carrière à Marseille.

L’OM a fini par trouver son grand attaquant. Cible des critiques lors de ses premiers mois à Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang avait la lourde tâche de succéder à Alexis Sanchez. Après des premiers pas mitigés, l’international gabonais (74 sélections), arrivé en provenance de Chelsea l’été dernier, s’est imposé comme le leader offensif de l’OM, lui qui a inscrit 27 buts et délivré 11 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.

Encore deux ans de contrat pour Aubameyang

« Il est en feu, il a les jambes. On ne voit pas ses 34 ans ! Il fait les efforts et il enchaîne les matches. C’est un grand professionnel, et il se donne les moyens. Quand ça allait un peu moins bien en début de saison, il est remis en question et il a fait deux fois plus d’efforts », a déclaré Jordan Veretout à La Provence à propos de Pierre-Emerick Aubameyang. Désormais âgé de 34 ans, l’attaquant s’est engagé jusqu’en juin 2026 à l’OM.

« Qu’il reste avec nous jusqu’à la fin de sa carrière »